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İstanbul Kadıköy'de polis müdahalesi

İstanbul Kadıköy'de polis müdahalesi.22479
  • Giriş : 05.02.2017 / 12:00:00

İstanbul Kadıköy'de bir grup ile polis arasında gerginlik yaşandı.

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'Anayasa değişikliğine hayır' eylemi sırasında devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen kişinin gözaltına alınması sonrası gerginlik çıktı. Büyüyen olaylar üzerine bölgeye çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan arkadaşlarının serbest kalmasını isteyen kalabalıktan bazı kişiler, polise mukavemet gösterdi. Bunun üzerine polis kalabalığı biber gazı ve jop kullanarak dağıtmaya çalıştı. Polisin sert müdahalesini çevredeki vatandaşlar alkışlarla protesto etti.

Müdahale sırasında 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi eylemci kalabalığın dağıtılmasının ardından polis merkezine götürüldü.

Müdahale sırasında bir anne ve yanındaki kızı polis ile eylemciler arasında kaldı. Küçük kız korkarak gözyaşlarına boğuldu.

Polisin güvenlik önlemi devam ediyor.

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