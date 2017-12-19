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İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti

İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek dehşeti.16197
  • Giriş : 19.12.2017 / 17:55:00

İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs korkulu anlar yaşattı.

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İstanbul Kağıthane'de pompalı tüfek ile kapıya çıkan şahıs paniğe neden oldu. Polis ekipleri olay yerine intikal etti. Şahsı ikna çabaları sürüyor.

TRT

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