İstanbul Kartal'da icralık gemide yangın çıktı
İstanbul Kartal sahilinde demirli 'K.Koğulları' isimli icralık gemide yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini intikal etti. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Hacizli olduğu öğrenilen gemide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
HABERTURK
DİĞER HABERLER
Okulda Suriyeli gerilimi!
Şanlıurfa'da Eyyubiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde olaylar çıktı.
Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri geldi
Barzani ile ilgili Türkiye, İran ve Irak'tan ortak bildiri geldi.
Kore'den ABD'ye: Köpek havlaması
Kuzey Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilim yükseliyor.
Kalbinden bıçaklayıp tekmelediler
Küçükçekmece Gölü'nde yaşanan acı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.