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İstanbul Kartal'da icralık gemide yangın çıktı

İstanbul Kartal'da icralık gemide yangın çıktı.10551
  • Giriş : 21.09.2017 / 16:35:00

İstanbul Kartal sahilinde demirli icralık gemide yangın çıktı.

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İstanbul Kartal sahilinde demirli 'K.Koğulları' isimli icralık gemide yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerini intikal etti. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Hacizli olduğu öğrenilen gemide çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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