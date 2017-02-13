Facebook Twitter Rss

İstanbul Kartal metro istasyonunda olay!

İstanbul Kartal metro istasyonunda olay!.21507
  • Giriş : 13.02.2017 / 17:04:00

İstanbul Kartal metro istasyonunda yaşanan olay nedeniyle seferler aksadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul Kartal metro istasyonunda tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. İntihar eden şahıs yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler aksadı. Karşılıklı seferler tek hattan yapılabiliyor.

El Bab'dan acı haber geldi

Pazar yerinin çatısı çöktü: Yaralılar var

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dikkat! Marmaray'da seferler durduruldu

Dikkat! Marmaray'da seferler durduruldu

Yaşanan teknik arıza nedeniyle Marmaray'da aksamalar yaşandı.

Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bahreynli mevkidaşı ile görüştü.

 

İşte Çanakkale'deki depremlerin bilançosu

İşte Çanakkale'deki depremlerin bilançosu

Çanakkkale'de günlerdir devam eden depremlere ilişkin bilgi verildi.

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltında

Sivas'ta FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta örgüt üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

 

Murat Bozoğlu'na 7 yıl hapis

Murat Bozoğlu'na 7 yıl hapis

Boz Grup'un patronlarından Murat Bozoğlu ve kardeşi hakkında karar verildi.

Urfa'daki rehine krizi sona erdi

Urfa'daki rehine krizi sona erdi

Şanlıurfa'da yaşanan rehine krizi 27 saatin ardından son buldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya