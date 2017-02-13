İstanbul Kartal metro istasyonunda olay!
İstanbul Kartal metro istasyonunda tekerlekli sandalye kullanan engelli bir kişi kendini raylara bıraktı. İntihar eden şahıs yaralı olarak hastaneye götürüldü. Olay nedeniyle seferler aksadı. Karşılıklı seferler tek hattan yapılabiliyor.
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