İstanbul Kasımpaşa'da can pazarı
Kasımpaşa'da Taşkızak Tershanesi'nde çalışan işçi Serhat Sırtaş (50) dengesini kaybederek denize düştü. Talihsiz işçiyi denizden kurtarma çalışmaları yaklaşık 40 dakika sürdü. Denizde uzun süre kalan Sırtaş, hareket kabiliyetini kaybetmeye başlamıştı.
Olay Taşkızak Tersanesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre tersanede gece vardiyasında çalışan Serhat Sırtaş (50) kıyıya demirli gemiden karaya doğru atlamak isterken dengesini kaybederek denize düştü.
Durumu fark eden arkadaşları denizde çırpınan Sırtaş'a can simidi atarak deniz yüzeyinde kalmasını sağladı. Daha sonra ise durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi ve itfaiye ekipleri Sırtaş'ı kurtarmak için çalışma başlattı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Adeta can pazarının yaşandığı olayda itfaiye, deniz polisi, sağlık ekipleri ve tersane çalışanları denizde çırpınan Sırtaş'ı kurtarmak için seferber oldu. Denize düşen Sırtaş'ı halatlar yardımıyla denizden çıkarmaya çalışan itfaiye ekipleri ve deniz polisleri, Sırtaş'ın aşırı kilolu olmasından dolayı yukarı çekmekte güçlük yaşadı.
Denizde uzun süre kalmasından dolayı hareket kabiliyetini de kaybeden Sırtaş deniz yüzeyinde kalmakta güçlük çekti.
KURTARMA ÇALIŞMALARI 40 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 40 dakika süren kurtarma çalışanlarının ardından belinden ve bacak arasından geçirilen halatlar yardımıyla Sırtaş yukarı çekilerek denizden kurtarıldı.
Ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sırtaş'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
NTV
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