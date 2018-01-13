İstanbul Kudüs için koşuyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın Kudüs için ter dökülecek. Çengelköy'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden başlayacak maraton sabah saatlerinde başlayacak.
ÖNCÜ Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kulüp tarafından organize edilen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin katkılarıyla düzenlenen koşu, "Bayrak Senin Elinde" teması ile gerçekleştirilecek.
Tüm vatandaşların katılabileceği ve herhangi bir kayıt gerektirmeyen koşu, mehteran kösüne vurulmasıyla başlayacak ve güzergahtaki yol, tek şerit olarak trafiğe kapatılacak.
Filistinli gençlerin de iştirak etmesi beklenen koşuda, katılımcılar alanda kurulan stantlardan Türkiye ile Filistin bayrakları temin edebilecek.
Koşu, saat 10.30'da Çengelköy'deki 15 Temmuz Şehitler Çeşmesi'nden verilecek startın ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda sona erecek.
15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde yarışmayı tamamlayan ve dereceye girenlere kupa, 10 bin katılımcıya da Kudüs Koşusu Hatıra Madalyası takdim edilecek.
Hatıra madalyalarının arkasındaki numaralara göre yapılacak çekilişle, 10 kişiye Kudüs ziyareti hediye edilecek.
Programda, sanatçı Ömer Karaoğlu da Kudüs eserinin de yer aldığı ezgilerini seslendirecek.
Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Mustafa Canbey, faaliyet ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kudüs bizler için her zaman öncelikli gündemdir. Mübarek beldelerimizde yapılan zulümleri asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu vesileyle gönlü Kudüs'te olan herkesi Kudüs Halk Koşusu'na bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
NTV
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