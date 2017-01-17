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İstanbul Maltepe'de gemide yangın çıktı

İstanbul Maltepe'de gemide yangın çıktı.16453
  • Giriş : 17.01.2017 / 14:35:00
  • Güncelleme : 17.01.2017 / 14:36:36

İstanbul Maltepe bir gemiden dumanlar yükseldiği gözlendi.

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İstanbul Maltepe Dragos sahilinde demirli halde bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları bölgede devam ediyor.

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