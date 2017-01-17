İstanbul Maltepe'de gemide yangın çıktı
İstanbul Maltepe Dragos sahilinde demirli halde bulunan bir kum kosterinde yangın çıktığı öğrenildi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları bölgede devam ediyor.
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