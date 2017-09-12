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İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı.16125
  • Giriş : 12.09.2017 / 16:06:00

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ soruşturması kapsamında operasyonu başlatıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlar için emniyet güçleri harekete geçti. Operasyonlarda 12 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 16 şüphelinin başka şahısların kimlik bilgilerini kullanarak aldıkları cep telefonu hatlarına gizli haberleşme programı byLock yükleyerek mesajlaştıklarını tespit etti.Konuyla ilgili ayrı bir soruşturma başlatan polis, İstanbul başta olmak üzere Antalya, Gaziantep ve Konya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 12'sini yakalayarak gözaltına aldı.Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtilirken, firari diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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