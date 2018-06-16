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İstanbul mitinglerinde 18 bin polise görev

İstanbul mitinglerinde 18 bin polise görev.22378
  • Giriş : 16.06.2018 / 18:04:00
  • Güncelleme : 16.06.2018 / 18:06:28

AK Parti ve HDP'nin İstanbul'da düzenleyeceği mitinglerde 18 bin polis görev alacak.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 17 Haziran Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek olan Adalet ve Kalkınma Parti İstanbul Mitingi ve Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleştirilecek Halkların Demokratik Partisi mitingi kapsamında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, AK Parti ve HDP mitinglerinde toplam 18 bin polis, 6 polis helikopteri, 5 deniz botu, 56 zırhlı araç ile 85 TOMA destek verecek. 

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