İstanbul Sancaktepe'de 2 ceset bulundu
İstanbul Sancaktepe'de ihbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Sarıgazi Mahallesi Canan Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çekiçle öldürüldüğü iddia edilen 2 erkek cesedi buldular.
Sancaktepe polisi olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 1 şüpheliyi gözaltına alırken çok yönlü soruşturulduğu kaydedildi.
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