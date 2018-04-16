İstanbul Sancaktepe'de fabrika yangını!
İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına çok sayıda itfiye ekibi müdahale ediyor.
TRT
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