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İstanbul Sancaktepe'de fabrika yangını!

İstanbul Sancaktepe'de fabrika yangını!.17070
  • Giriş : 16.04.2018 / 15:02:00

İstanbul Sancaktepe'de bir boru fabrikasında yangını çıktı.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına çok sayıda itfiye ekibi müdahale ediyor.

TRT

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