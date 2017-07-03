İstanbul Sancaktepe'de soygun paniği
İstanbul Sancaktepe'de soygun paniği. Sigara taşıyan aracı soyma girişiminde bulunan 5 kişinin bulunduğu araca ateş açan soyguncular çıkan çatışma sonucu yaralana 4 hırsız yakalandı.
HÜRRİYET
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