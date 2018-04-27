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İstanbul Sultanahmet'te bir otelde yangın çıktı

İstanbul Sultanahmet'te bir otelde yangın çıktı.17070
  • Giriş : 27.04.2018 / 12:28:00

İstanbul Sultanahmet'te bir otelde yangın çıktığı öğrenildi.

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İstanbul Sultanahmet'te yangın çıktı. Sultanahmet'te bir otelde yangın çıkan yangında mahsur kalanlar olduğu, 4 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi.

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