İstanbul Sultanahmet'te bir otelde yangın çıktı
İstanbul Sultanahmet'te yangın çıktı. Sultanahmet'te bir otelde yangın çıkan yangında mahsur kalanlar olduğu, 4 kişinin ise kurtarıldığı öğrenildi.
NTV
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