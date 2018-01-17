İstanbul Sultangazi'de toprak kayması
İstanbul Sultangazi'de bir inşaatta büyük panik. Toprak kaymasının meydana geldiği inşaat alanında toprak altında kalanlar olduğu öğrenildi.
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Sağlık Bakanlığı, kanser ilaçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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