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İstanbul Sultangazi'de toprak kayması

İstanbul Sultangazi'de toprak kayması.13521
  • Giriş : 17.01.2018 / 16:07:00

İstanbul Sultangazi'de bir inşaatta toprak kayması meydana geldi.

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İstanbul Sultangazi'de bir inşaatta büyük panik. Toprak kaymasının meydana geldiği inşaat alanında toprak altında kalanlar olduğu öğrenildi.

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