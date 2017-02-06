İstanbul Taksim'de cami projesine onay!
Taksim Cami ve Galatasaray Katlı Otoparkı'nın da içinde olduğu projelere İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.
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