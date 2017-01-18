İstanbul Taksim'de yoğun güvenlik önlemi
İstanbul Taksim Meydanı'nda polislerin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Taksim Meydanı'nın giriş noktalarında şüpheli görülen kişilerin durdurulup kimlik kontrolü ve üst araması yapılması dikkat çekti.
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