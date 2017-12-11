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İstanbul Ticaret Odası Başkanı öldü!

İstanbul Ticaret Odası Başkanı öldü!.13510
  • Giriş : 11.12.2017 / 09:49:00
  • Güncelleme : 11.12.2017 / 09:43:08

İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar hayatını kaybetti.

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, gece yarısı rahatsızlnarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çağlar, tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Gece 01.30 gibi kalp spazmı geçiriyor. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok büyük bir kayıp. Cenaze töreninde ilişkin detayları henüz belli olmadı" dedi.

HÜRRİYET

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