İstanbul Ticaret Odası Başkanı öldü!
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, gece yarısı rahatsızlnarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çağlar, tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İTO Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Gece 01.30 gibi kalp spazmı geçiriyor. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok büyük bir kayıp. Cenaze töreninde ilişkin detayları henüz belli olmadı" dedi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Müjde! Yeni metro hattı açılıyor!
İstanbul'da açılması heyecanla beklenen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı açılıyor.
Adana'da fabrikada çıkan yangın korkuttu!
Adana Yüreğir ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!
FETÖ soruşturması kapsamında Kayseri'de operasyonlar düzenlendi.
Tekirdağ'da 2 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.
Ve Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak!
Galata Köprüsü, bakım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak.