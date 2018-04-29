İstanbul Tuzla'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
İddiaya göre, 34 HT 4533 plakalı Hasan Demirbaş yönetimdeki servis aracı İstanbulistikametine ilerlerken Ankara istikametinde gelen 34 VV 8995 Plakalı İsa Fidan yönetimdeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İsa Fidan'ın aracı yol kenarındaki bariyerlere çarparken Hasan Demirbaş'ın servis aracı ise yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ DE YARALANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan İsa Fidanı kurtarmak için çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saatlık çalışmasının ardından Fidan sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri Hasan Demirbaş'ı yapılan ilk müdahalesinin arıdından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
KAZAYI İZLEMEK İÇİN ARAÇLARINI YOL KENARA PARK ETTİLER
D-100 Karayolu ve yanyolda kaza nedeniyle ve kazayı izlemek isteyen vatandaşların araçlarını park etmesi sonucu trafik oluştu. Olay yeri incelemelerinin ardından Fidan'ın cenazesi, ambulansa konularak Kartal DR. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaza yapan otomobilin çekiyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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