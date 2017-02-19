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İstanbul'u havaya uçuracaklardı!

İstanbul'u havaya uçuracaklardı!.23929
  • Giriş : 19.02.2017 / 19:44:00

İstanbul'a gönderilmek üzere bazalara saklanmış 80 kilo patlayıcı ele geçirildi.

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Diyarbakır'dan İstanbul'a gönderilmek üzere zulalanmış patlayıcılar ele geçirildi.

Hürriyet'teki habere göre İstanbul’a patlayıcı madde götürüleceği istihbaratını alan Diyarbakır polisi, bu bilgiler doğrultusunda, dün bir mobilya atölyesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, yatak bazaları içerisine gizlenmiş, 89 paketten oluşan ve C4 tipi patlayıcıdan daha güçlü olduğu belirtilen 80 kilo PETN tipi patlayıcı ile birlikte, 4 el bombası, el yapımı elektrikli patlama kapsülü ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Dün yapılan operasyonda ele geçirilen patlayıcılar ve mühimmatlar bugün Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Sergilenen patlayıcı ve ele geçirilen mühimmatlarla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, şu bilgiler verildi:

ÇOK GÜÇLÜ

"İlimiz genelinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 18.02.2017 ilimizde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesine yönelik olarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlenmiştir. Mobilya atölyesinde kamyona yüklenen bazalarda kaçakçılığa müessir malzemelerin olduğuna yönelik alınan bilgilere istinaden; bazaların yüklendiği mobilya atölyesinde ve bazaların yüklenildiği kamyon içerisinde yapılan arama neticesinde; 40 adet baza içerisinde bantlara sarılmış vaziyette 89 adet toplam 80 kilogram PETN tipi patlayıcı (RDX ve C4 tipi patlayıcıdan güçlü), 4 adet el bombası, 6 adet el yapımı elektrikli patlatma kapsülü, 2 adet alcısı ve vericisi bulunan anahtar sistemi, 1 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 2 adet pil ele geçirilmiştir.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konu ile alakalı olarak Diyarbakır ilimizde yapılan çalışmalarda 10 şüpheli şahıs yakalanmış, 6 şahıs bilgi almaları yapılarak serbest bırakılmış, 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalarda Diyarbakır ilindeki şüpheli şahısların patlayıcı maddenin sevk edileceği İstanbul ilindeki irtibatları deşifre edilerek; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanarak olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir. Terör ve terör örgütlerine karşı vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla verilen terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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