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İstanbul'u sel aldı!

İstanbul'u sel aldı!.30856
  • Giriş : 27.07.2018 / 17:21:00

İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı üstüne uyarı yaptığı kuvvetli yağış İstanbul'da kendisini gösterdi. Meteoroloji, vatandaşları su baskınlarına karşı uyarmıştı.

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da şiddetli yağış etkili olurken sağanak yağmur ile birlikte dolu yağışı da kenti vurdu. Geçen yıl da yine bugün de İstanbul'u yine şiddetli dolu vurmuştu. Bir yıl sonra yine aynı tarihte İstanbul'u şiddetli dolu ve yağmurun vurması ise dikkat çekti.

İstanbul'da öğleden sonra bazı ilçelerde yağmur etkili oldu. Bağcılar, Başakşehir ve Gaziosmanpaşa'da aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde araçlar yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte yoğunluk oluştu. Gaziosmanpaşa'da yağmurla birlikte zaman zaman dolu yağışı etkili oldu.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağmur ile birlikte dolu yağışı da etkili olmaya başladı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar araçlarının üzerini kapatmaya çalışırken bazılarının ise önceden tedbir alarak araçlarını doludan korumak için örttüğü kameralara yansıdı.

GEÇEN YIL BUGÜN BÜYÜK HASARA NEDEN OLMUŞTU

İstanbul'da geçen yıl 27 Temmuz'da meydana gelen ve yaklaşık 20-25 dakika süren şiddetli dolu yağışı nedeniyle megakentte trafik durma noktasına gelmiş, binlerce araçta ve binalarda ciddi hasarlar oluşmuş, hava trafiğinde de aksamalar meydana gelmişti.

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