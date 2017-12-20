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İstanbul Ümraniye'de sunta fabrikası tutuştu

İstanbul Ümraniye'de sunta fabrikası tutuştu.18547
  • Giriş : 20.12.2017 / 10:44:00

İstanbul Ümraniye'de sunta fabrikasında çıkan yangın korkuttu.

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İstanbul Ümraniye'de panik. Bir sunta fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri seferber oldu.

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