İstanbul'un 7 ilçesinde yılbaşı için önlem
Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı gecesi İstanbul'un 7 ilçesinde 24 saat boyunca ağır tonajlı araçların girmesini yasakladığını açıkladı.
Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerine yılbaşı gecesi TIR, kamyon ve beton mikseri girmeyecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.
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