İstanbul'un o ilçesinin adı değişiyor
İstanbul'un Eyüp ilçesinin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu'na sunulan teklif ile 'Eyüpsultan' olarak değişiyor.
YENİŞAFAK
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