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İstanbul'un yeni başkan belli oluyor!

İstanbul'un yeni başkan belli oluyor!.11904
  • Giriş : 28.09.2017 / 08:17:00

Büyük gün geldi çattı. İstanbul'un yeni başkanı bugün belli olacak.

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Sepet Beşik

Kadir Topbaş'ın 22 Eylül'de görevi bırakmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığa koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. Yeni başkan bugün seçilecek.

Kanun gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yeniden seçilecek belediye başkanı için bugün toplanılacak. Belediye meclis üyeleri arasından gösterilecek adaylar arasında oylama yapılarak en fazla oyu alan kişi belediye başkanı seçilecek. AK Parti ve CHP grupları kendi adaylarını gösterecek. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı. Yeni seçilecek belediye başkanı 2019 seçimlerine kadar İstanbul'u yönetecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen günlerde İstanbul'da yapılan istişare toplantısında ve MYK'da "Görevi devralacak arkadaş, performans gösterirse 2019'da aynı şekilde yola devam edebiliriz" mesajı verdiği öğrenildi.

Erdoğan, bundan sonraki sürecin son derece önemli olduğunu, belirtti ve "İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır" diye konuştu. İstanbul'daki seçim çalışmalarının şimdiden başlaması talimatı veren Erdoğan, "2019'a daha zaman var demeyeceğiz. Sahaya inme zamanımız geldi. Çok kritik bir döneme giriyoruz. Bu dönemi en iyi şekilde değerlendirip, İstanbul'u almalıyız. Milletvekillerimiz teşkilatımızla birlikte asılalım, bu işi bitirelim. İstanbul'u kazanmak için yüzde 100 performans ile çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

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