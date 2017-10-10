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İstanbul Üniversitesi karıştı!

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  • Giriş : 10.10.2017 / 14:49:00

İstanbul Üniversitesi'nde çıkan olaylara polis müdahale etti.

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Sepet Beşik

İstanbul Üniversitesi karıştı. Bir grup öğrencinin 10 Ekim anması düzenlemesinde çıkan olaylara polis müdahalede bulundu. Beyazıt Kampüsü içindeki müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Gözaltına alınanlardan bazıları polis araçlarına bindirilirken slogan attı.

Beyazıt Meydanı'nda bulunan bir kişi, öğrencilere tepki göstererek saldırmak istedi. Araya giren polis , bu kişiyi de gözaltına aldı.

Üniversitenin kapısına gelerek gözaltıları protesto etmek isteyen öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis o öğrencileri de gözaltına aldı.

Öte yandan polisin üniversite önündeki güvenlik önlemi devam ediyor.

HÜRRİYET

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