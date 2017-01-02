İstanbul Üniversitesi'nden DAEŞ açıklaması
Ülkede terör paniği yaşanıyor. DEAŞ'ın İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığı yorumları üzerine İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından açıklama yapıldı.
"Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır"
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