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İstanbul Üniversitesi'ne FETÖ baskını

İstanbul Üniversitesi'ne FETÖ baskını.32219
  • Giriş : 24.04.2018 / 10:43:00
  • Güncelleme : 24.04.2018 / 12:26:52

FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Üniversitesi'ne operasyon düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı üzerine harekete geçen ekipler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı bulunan 9 kişiyi gözaltına almak üzere İstanbul Üniversitesi'ne operasyon düzenledi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.

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