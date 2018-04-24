İstanbul Üniversitesi'ne FETÖ baskını
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı üzerine harekete geçen ekipler, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı bulunan 9 kişiyi gözaltına almak üzere İstanbul Üniversitesi'ne operasyon düzenledi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Üniversitesinde görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
NTV
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