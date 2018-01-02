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İstanbul Üsküdar'da ahşap binada yangın!

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada yangın!.17070
  • Giriş : 02.01.2018 / 10:43:00

İstanbul Üsküdar'da 3 katlı bir ahşap binada yangın başladı.

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Sepet Beşik

İstanbul Üsküdar'da ahşap bir binada başlayan yangın çevrede yaşayan halkın korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Alevlere olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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