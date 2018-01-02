İstanbul Üsküdar'da ahşap binada yangın!
İstanbul Üsküdar'da ahşap bir binada başlayan yangın çevrede yaşayan halkın korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Alevlere olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
HÜRRİYET
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