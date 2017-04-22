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İstanbul Üsküdar'da bomba paniği yaşandı

İstanbul Üsküdar'da bomba paniği yaşandı.16079
  • Giriş : 22.04.2017 / 13:38:00
  • Güncelleme : 22.04.2017 / 13:35:50

İstanbul Üsküdar'da dinamit lokumuna benzeyen cisim panik yarattı.

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Üsküdar Devlet Hastanesi Acil Servisinin yakınlarında bulunan bölgede dinamik lokumuna benzeyen cisim paniğe neden oldu. Harekete geçen polis ekipleri kablolar sarkan cisimi inceledi. Cismin oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Acil Servis yakınında bulunan yeşillik alanda üzerinde kablolar olan dinamit lokumu şeklindeki cismi gören güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa süre olay yerine gelen ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredekileri  uzaklaştırdı. Çevre güvenliğini alan polis uzman ekibe haber verdi. Kısa sürede gelen uzman ekip özel kıyafetini giyerek şüpheli cismin yanına gitti. Dinamit görünümlü üzerinde kablolar olan cismi inceleyen bomba imha uzmanı herhangi patlayıcı madde izine rastlamadı.

Yapılan ilk incelemede şüpheli cismin oyuncak olduğu anlaşıldı.

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