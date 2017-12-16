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İstanbul Valiliği'nden Esenyurt açıklaması!

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt açıklaması!.18768
  • Giriş : 16.12.2017 / 20:35:00

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt Belediye Başkanlığı ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Esenyurt İlçe Belediye Başkanlığı, Necmi Kadıoğlu'nun istifası nedeniyle boşalmıştır. Esenyurt İlçe Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere önümüzdeki çarşamba günü saat 15.00'te toplanması uygun görülmüştür' denildi.

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