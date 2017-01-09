İstanbul Valisi'nden açıklama geldi!
İstanbul'da görülen yoğun kar yağışı ve soğuk havalarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan sonra Vali Vasip Şahin'den de açıklama geldi.
Vasip Şahin, kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların mesai saatinin 15.30'a çekildiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçlarını çıkartmamalarını, toplu taşımayı tercih etmelerini istedi. İstanbul'da son 7 yılın en yoğun kar yağışının görüldü açıklandı. Öte yandan cuma gününden itibaren İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı gece boyu devam etti. İstanbul'da bu sabah da yoğun kar yağışı var. Kar yağışıyla beraber sabah saatlerinde hava sıcaklığında da büyük düşüş yaşandı. Büyükşehir Belediyesi’de ise yaşanabilecek kazalara karşı tüm sürücüleri önlem almaya davet ederek gece boyunca uyarılarına devam etti.İstanbul Valisi Vasip Şahin: Kar yağışı nedeniyle bugün ilimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter mesajında, "Kar yağışı nedeniyle bugün İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'a çekilmiştir" bilgisini paylaştı.
İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor. İstanbul Boğazı İse çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.
İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti. Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:
- Çatalca-Subaşı: 122 cm,
- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,
- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,
- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,
- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,
- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,
- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,
- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,
- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,
- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.
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