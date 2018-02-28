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İstanbul Valisi'nden kar tatili açıklaması!

İstanbul Valisi'nden kar tatili açıklaması!.13224
  • Giriş : 28.02.2018 / 13:03:00

İstanbul Valisi Vasip Şahin, kar tatili ile ilgili açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

İstanbul Valisi Vasip Şahin, beklenen kar tatili ile ilgili açıklama yaptı. Vali, okulların tatil edilmesi hakkında beklentiye girilmemesi gerektiğini belirtti.

Vali Şahin, kendilerine gelen meteorolojik tahmin bilgilerine göre, kar yağışının ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağını belirtti, bu nedenle kar tatili konusunun gündemde olmadığını söyledi.

İstanbul'daki yağışların çok etkili olmayacağını anlatan Şahin, "Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda öncelikle meteorolojik tahminleri alarak ona göre hareket tarzımızı belirliyoruz. Bize bugün itibarıyla gelen meteorolojik tahmin bilgileri, kar yağışının öyle ulaşımı ve eğitimi aksatacak bir noktada ve ağırlıkta olmayacağı şeklinde. Onun için şu anda tatil gibi bir konu gündemimizde değil." diye konuştu.

Sosyal medyada yüz binlerce öğrenci tarafından takip edildiği ve okulların tatil durumuyla ilgili çok sayıda mesaj aldığının hatırlatılması üzerine Vali Şahin, "Burada bizim amacımız öncelikle çocuklarımızın eğitiminin aksamaması. Özellikle de küçük çocuklarımızın eğitimlerinden geri kalmamaları. Tabiat şartları eğitimi ikinci plana atacak derecede zorlaşırsa ve çocuklarımızın can ve mal güvenlikleri noktasında tatil yapılmasını icap ettirecek olursa biz o kararı da (tatil) almaktan çekinmiyoruz." dedi.

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