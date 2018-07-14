İstanbul Valisi'nden 'trafik' uyarısı
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Anma Programı sebebiyle '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın saat 14.00'te kapatılacağını söyledi.
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