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İstanbul Valisi'nden 'trafik' uyarısı

İstanbul Valisi'nden 'trafik' uyarısı.30230
  • Giriş : 14.07.2018 / 15:27:00

İstanbul Valisi Vasip Şahin, yarın kapatılacak köprü hakkında açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz Anma Programı sebebiyle '15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın saat 14.00'te kapatılacağını söyledi.

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