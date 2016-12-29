İstanbul Valisi'ne mesaj yağdı!
Tüm yurtta yaşanan soğuklar öğrencileri zorluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün Ankara'da ve birçok ilde okullar tatil edildi.
İstanbullu öğrenciler ise kar tatili beklentisi için İstanbul Valisi Vasip Şahin'a sosyal medya üzerinden mesaj yağdırdı.
Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Öğrenciler de 'acaba İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?' sorusunun yanıtını beklemeye başladı. İstanbul Valisi Vasip Şahin'den henüz kar tatili ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Ancak öğrenciler Twitter'dan kar tatili isteklerini Vali Şahin'e esprili bir dille yazdı.
İşte o mesajlardan bazıları:
Ali Kaan Sönmez
Kışın çok sevilir, acaba nedir nedir, kar tatili denince akla, tamam şimdi buldum, hemen onun adı gelir VASİP VASİP VASİP @vasipsahin
Ceren
Bu akşamdan yılbaşına kadar kar yağışı olcak yap bi güzellik @vasipsahin
İrem
#vasipsahin diye yazılır "Yoğun kar nedeniyle 29 Aralık Perşembe günü okullar tatil edilmiştir." diye okunur.
Çağla Çağlayan
Hatırla sevgili o eski kar tatilini , karların altında mutlu ettiğin bebecikleri #vasipşahin #VasipTatilYap @vasipsahin
Aleyna
Yarın 1 metre kar yağsa vasip şahin okulları tatil etse hayat bayram olsa
HÜRRİYET
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