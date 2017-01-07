İstanbul Valisi Şahin'den sürücülere uyarı!
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı Vali Vasip Şahin açıklamalarda bulundu. Şahin, sürücülerin kurallara riayet etmesini isterken okulların tatil olup olmayacağı konusunda bir bilgi vermedi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürücülere uyarıda bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Şahin, "An itibariyle İstanbul'da köprüler, ana arterler, otoyollar, metrolar trafiğe açık. Sürücülerin kural ve ikazlara uymalarını rica ediyorum" dedi. Ancak Pazartesi günü İstanbul'da okulların açık olup olmayacağına dair bir açıklamada bulunmadı. 9 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmemesine güncel meteorolojik raporların ışığında karar verilmesi bekleniyor.
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