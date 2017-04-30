İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer yine onların
245 bin 500 dolar para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda ödüller sahiplerini bulmaya başladı.
Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl 22'si erkek 32 elit atlet katıldı. Elite erkekler kategorisinde birinciliği parkur rekoru kıran İsmail Juma oldu. Tanzanyalı sporcu 10 bin dolar altın madalya ve 2 bin dolar parkur rekoru ödülü kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepnegetich birinci oldu. Yarışı belirli bir derecenin altında bitiren Chepnegetich, altın madalya bonusu ile birlikte 20 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.
Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibarıyla "altın kategori"de koşulacak 12. İstanbul Yarı Maratonu, binlerce sporcunun katılımıyla yarın tarihi yarımadada gerçekleştiriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonunu koşusu 08.45 itibariyle başladı.
Organizasyon, yarı maraton, çeyrek maraton ve business maraton kategorilerinde düzenlenecek. 12'nci İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayıp, Eyüp-Feshane istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son bulacak 21 kilometrelik parkurda koşulacak.
Maratonun gerçekleştirileceği güzergah 02.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.
Elit erkeklerde Juma mutlu sona ulaştı
Tanzanyalı atlet İsmail Juma, parkur rekoru kırarak elit erkeklerde 1. oldu.
Elit kadınlarda zirve Chepngetich
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu elit atletler kadınlarda Ruth Chepngetich, 1:06:19'luk dereceyle zirvede yer aldı.
Kronometre sistemi Türkiye'de ilk olacak
Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunacak.
Her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak.
Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.
DİĞER HABERLER
Başına ödül konan terörist öldürüldü
Devlet tarafından başına 1 milyon lira ödül konan teröristin öldürüldüğü açıklandı.
Katliam: 4 kişiyi öldürdü
Adana'da cinnet getiren bir vatandaşü 4 kişiyi öldürüp 1 çocuğu ağır yaraladıktan sonra intihar etme
Ağır vasıtaların geçişine kısıtlama getirildi!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki fiyatları pahalı bulan ağır vasıta sürücüleri, köprü yerine deniz u
Darbeci hainler merdivenle kaçmış
15 Temmuz'da darbeye yeltenen hainlerin girişim başarısız olunca merdivenle karargahtan kaçışa geçti
Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç oldu
Bugün yayınlanan KHK ile en üst rütbeli kişinin Tuğgeneral İdris Feyzi Okan ihraç olduğu öğrenildi.