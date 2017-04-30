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İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer yine onların

İstanbul Yarı Maratonu'nda zafer yine onların.31303
  • Giriş : 30.04.2017 / 10:15:00

İstanbul Yarı Maratonu elitlerde zafer her zaman olduğu gibi bu sene de Afrikalı sporcuların oldu.

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245 bin 500 dolar para ödülünün dağıtılacağı organizasyonda ödüller sahiplerini bulmaya başladı.

Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl 22'si erkek 32 elit atlet katıldı. Elite erkekler kategorisinde birinciliği parkur rekoru kıran İsmail Juma oldu. Tanzanyalı sporcu 10 bin dolar altın madalya ve 2 bin dolar parkur rekoru ödülü kazandı. Kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepnegetich birinci oldu. Yarışı belirli bir derecenin altında bitiren Chepnegetich, altın madalya bonusu ile birlikte 20 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibarıyla "altın kategori"de koşulacak 12. İstanbul Yarı Maratonu, binlerce sporcunun katılımıyla yarın tarihi yarımadada gerçekleştiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonunu koşusu 08.45 itibariyle başladı.

Organizasyon, yarı maraton, çeyrek maraton ve business maraton kategorilerinde düzenlenecek. 12'nci İstanbul Yarı Maratonu, Yenikapı Miting Alanı'ndan başlayıp, Eyüp-Feshane istikametinden dönüşle yine Yenikapı'da son bulacak 21 kilometrelik parkurda koşulacak.

Maratonun gerçekleştirileceği güzergah 02.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatıldı.

Elit erkeklerde Juma mutlu sona ulaştı

Tanzanyalı atlet İsmail Juma, parkur rekoru kırarak elit erkeklerde 1. oldu.

Elit kadınlarda zirve Chepngetich

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu elit atletler kadınlarda Ruth Chepngetich, 1:06:19'luk dereceyle zirvede yer aldı.

Kronometre sistemi Türkiye'de ilk olacak

Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunacak.

Her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak.

Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.

AP: Türkiye'ye kapıları kapatmayacağız!

Aleyna Tilki'nin dudakları artık daha dolgun

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