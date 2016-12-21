İstanbul Yeniköy'de gemi karaya oturdu
İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştiren 'Star Harmony' adlı Panama bayraklı yük gemisi Yeniköy yakılarında karaya oturdu.
Mısır yüklü olan gemiyi kurtarmak için İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı 3 römorkör ve 6 hızlı tahliye botu bölgeye sevk edildi.
Olayda, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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