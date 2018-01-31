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İstanbul yine bildiğiniz gibi: Trafik tıkandı!

İstanbul yine bildiğiniz gibi: Trafik tıkandı!.17085
  • Giriş : 31.01.2018 / 19:11:00

İstanbul'da TEM otoyolunda meydana gelen kazadan sonra trafik durdu.

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Otomatik Sallanan Beşik

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu saatte bir de Trafik Kazası olunca sürücüler saç baş yoldu.

TEM Otoyolu Edirne İstikameti Celaliye mevkiinde bir kamyonun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kaza yapan aracı kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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