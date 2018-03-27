İstanbul Zeytinburnu'da okulda yangın çıktı!
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Makam odasında yatırıyor
Van Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, İranlı turistleri odasında ağırlıyor.
Edirne'de yakalanan 2 Yunan asker tutuklandı
Edirne'de yakalanan 2 Yunan askerin tutuklandığı ortaya çıktı.
Taksilerin rengi değişecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerle ilgili yeni değişiklikleri açıkladı.
İsrail askerleri 43 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerlerinin Batı Şeria'da 43 Filistinliyi gözaltına aldığını belirtildi.
Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate iniyor
Ankara-Sivas arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 2 saate iniyor.