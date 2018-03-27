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İstanbul Zeytinburnu'da okulda yangın çıktı!

İstanbul Zeytinburnu'da okulda yangın çıktı!.17070
  • Giriş : 27.03.2018 / 16:26:00

İstanbul Zeytinburnu'nda bir okulda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Otomatik Sallanan Beşik

İstanbul Zeytinburnu'nda bir okulda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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