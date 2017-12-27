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İstanbullular dikkat! 4 saat trafiğe kapalı

İstanbullular dikkat! 4 saat trafiğe kapalı.24136
  • Giriş : 27.12.2017 / 17:41:00

Atatürk Köprüsü, bakım ve onarım nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

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Sepet Beşik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Köprüsü'nün bakım ve onarım nedeniyle bu gece saat 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk  Köprüsü, 28.12.2017 Perşembe günü 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya  trafiğine kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacaktır." denildi.

Açıklamada, bu saatler arasında araç ve yayaların Yeni Galata  Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı.

TRT

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