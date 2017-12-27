İstanbullular dikkat! 4 saat trafiğe kapalı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Köprüsü'nün bakım ve onarım nedeniyle bu gece saat 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Atatürk Köprüsü, 28.12.2017 Perşembe günü 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacaktır." denildi.
Açıklamada, bu saatler arasında araç ve yayaların Yeni Galata Köprüsü'nü kullanmaları gerektiği vurgulandı.
TRT
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