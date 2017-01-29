İstanbullular dikkat! Bugünün hava durumu!
İstanbul'da Pazar günü nasıl geçecek? Meteoroloji, İstanbul'un hava durumuyla ilgili bilgiler paylaştı.
İstanbullular güne hafif yağmurlu ve puslu bir gökyüzüyle başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da bugün hava durumunun 5 ila 0 derece ve çok bulutlu olması bekleniyor.
İstanbul’da bugün en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak.
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