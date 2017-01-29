Facebook Twitter Rss

İstanbullular dikkat! Bugünün hava durumu!

İstanbullular dikkat! Bugünün hava durumu!.19850
  • Giriş : 29.01.2017 / 09:32:00

Meteoroloji, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar için Pazar gününün hava durumunu açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul'da Pazar günü nasıl geçecek? Meteoroloji, İstanbul'un hava durumuyla ilgili bilgiler paylaştı.

İstanbullular güne hafif yağmurlu ve puslu bir gökyüzüyle başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre İstanbul’da bugün hava durumunun 5 ila 0 derece ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İstanbul’da bugün en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık ise 5 derece olacak.

Başbakanlık ve bazı bakanlıklarda atamalar

Mülteci kampındaki kızdan Erdoğan'a mektup

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Atatürk heykelinin yerine kardan Atatürk

Atatürk heykelinin yerine kardan Atatürk

Rize'de yeri değiştirilen Atatürk heykelinin benzeri, kardan yapıldı.

Huzur operasyonunda tam 568 kişi yakalandı

Huzur operasyonunda tam 568 kişi yakalandı

Türkiye genelinde binlerce polisle yapılan dev operasyonda 568 kişi yakalandı.

 

Ankara'da sünnet düğününe baskın!

Ankara'da sünnet düğününe baskın!

Ankara'nın göbeğinde düzenlenen sünnet düğününe silahla baskın düzenlendi.

Rektörler 'biz de varız' diyor

Rektörler 'biz de varız' diyor

"Güçlü bir Türkiye için ben de varım" akımına rektörler de uydu.

 

Atatürk fotoğrafına soruşturma!

Atatürk fotoğrafına soruşturma!

Bilecik'te bir binaya asılan Atatürk ve Erdoğan posterleri olay yarattı.

Ünlü gazeteci Mehmet Türker vefat etti

Ünlü gazeteci Mehmet Türker vefat etti

Uzun süredir tedavi gören gazeteci Mehmet Türker hayatını kaybetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya