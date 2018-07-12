Facebook Twitter Rss

İstanbullular dikkat! Seferler durdu

İstanbullular dikkat! Seferler durdu.25886
  • Giriş : 12.07.2018 / 13:08:00
  • Güncelleme : 12.07.2018 / 13:09:41

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı sürüşüne ara verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İstanbullular dikkat. Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı sürüşüne ara verildi. Seferin durmasına neden olarak Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme sürüşü olarak gösterildi.

Belediyeden alınan bilgilere göre, ağustos ayında hizmete alınacak metronun ikinci etabı Yamanevler-Sancaktepe bölümünün deneme seferleri için, daha önce hizmet vermeye başlayan Üsküdar-Yamanevler kısmının seferlerine ara verildi. İkinci etabın hizmet vermeye başlaması amacıyla gerekli kontrol ve testlerin yapılabilmesi için Üsküdar-Yamanevler arasındaki seferler, bu ay 9 gün yapılmayacak.

"Daha ileriye gitmek için kısa bir ara" sloganıyla gerçekleştirilecek faaliyetler kapsamında, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın Üsküdar'dan Yamanevler'e kadar olan ilk bölümde bugünden itibaren 13-14-16-17-18-28-29 ve 30 Temmuz'da hizmet verilmeyecek. Metro seferlerinin yapılmayacağı günlerde, ulaşım İETT'nin ek otobüs seferleriyle sağlanacak. Bunun için de İETT tarafından bu güzergaha M5 numaralı otobüsler tahsis edildi.

7 İSTASYON DAHA EKLENECEK

Test sürüşlerinin ardından ağustos ayında hizmete başlayacak Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı, Yamanevler'den Sancaktepe'ye kadar uzatılmış olacak. Şimdiye kadar 9 istasyonda hizmet veren hatta 7 istasyon daha eklenmiş olacak. Böylece Sancaktepe'den Üsküdar'a ulaşım 27 dakikada sağlanacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ilk etabı, 15 Aralık 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılmıştı.

TRT

Leyla ile ilgili flaş gelişme! Bulundu!

Erdoğan'ın açtığı davadan karar çıktı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

Metro inşaatında feci kaza: 1 işçi can verdi

Metro inşaatında feci kaza: 1 işçi can verdi

İstanbul Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda korkunç bir kaza meydana geldi.

 

İtalya'dan flaş Maraş kararı!

İtalya'dan flaş Maraş kararı!

İtalya'dan Kahramanmaraş'ı yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

Kurban fiyatları açıklandı

Kurban fiyatları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban fiyatları hakkında açıklama yaptı.

 

Malatya'da dondurma fabrikasında yangın

Malatya'da dondurma fabrikasında yangın

Malatya'da dondurma fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Adnan Hoca'nın evinde bomba aranıyor

Adnan Hoca'nın evinde bomba aranıyor

Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar'ın evinde bomba aranıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya