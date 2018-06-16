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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapanacak!

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapanacak!.20222
  • Giriş : 16.06.2018 / 14:38:00
  • Güncelleme : 16.06.2018 / 14:41:34

İstanbul'da yarın saat 09.30 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR ŞÖYLE:

-Atatürk Bulvarından Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım,

-Gerekirse Taksim İstikametinden Gelip Unkapanı Köprüden Sirkeciye Katılım

-Balat Sahil Abdul Ezel Paşa Caddesinden Gelen Akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci İstikametine Kapatılacak

-Ragıp Gümüş Pala Caddesi

-Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci İstikametine

-Reşadiye Caddesi

-Hamidiye Kavşaktan Sirkeci Meydan İstikamet

-Sirkeci Meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu Çatladıkapı Kumkapı, Yenikapı, Yedikuledemirhane Caddesinden Zeytinburnu Ek -Hizmet Binası Sahil Kuzeye Katılım Arası Çıkan Tüm Yollar, Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağdan Topkapı Tünele 10. Yıl Caddesi Katılım Ve 10. Yıl Caddesi Genç Osman Caddesi Sahil -Keneddy Caddesine Kadar Gidişli Gelişli Ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlı Çeşme Otopark Alanı Onuncu Yıl İstikameti Ve Demirhane Caddesine Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

-Bakırköy Sahil Kenedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar Varyan İle Galata Köprü Arası Gidiş Ve Geliş

-Avrasya Tüneli (Her İki Yön) Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR İSE ŞUNLAR:

-D-100 Kuzey - Güney Yol,

-Yeşilköy Havuzlu Kavşak - Atatürk Havalimanı Caddesi  - Basın Ekspres Yolu,

-Ataköy Sahil -  Adnan Kahveci Bulvarı,

-Ataköy Sahil Strazburg Caddesi - Ataköy Bulvarı,

-Bakırköy Taşhanlar Köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

-Vatan Caddesi,

-Millet Caddesi,

-Balat Sahil -Atatürk Bulvarı

-Avrasya Tünelini Anadolu İstikametinden Kullanmak İsteyen Araç Sürücüleri, Doktor Eyüp Aksoy Caddesini Takiben Nuh Kuyusu Caddesini Takiben Mahir İz Caddesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametine Yönlendirilecek; Ayrıca Harem Arabalı Vapur İskelesi"ne yönlendirilecektir."

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