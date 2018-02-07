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İstanbullular dikkat! Yarın sular kesilecek

İstanbullular dikkat! Yarın sular kesilecek.16697
  • Giriş : 07.02.2018 / 12:26:00

Üsküdar ve Beykoz'un bazı bölgelerinde suların kesileceği öğrenildi.

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Sepet Beşik

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklama ile Üsküdar ve Beykoz'un bazı bölgelerinde bugün ve yarın 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Su alamayacak bölgeler şöyle;

Üsküdar: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.
Beykoz: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi'nin bir kısmı.

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