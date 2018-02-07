İstanbullular dikkat! Yarın sular kesilecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklama ile Üsküdar ve Beykoz'un bazı bölgelerinde bugün ve yarın 12 saat süreyle su kesintisi yapılacağını duyurdu.
Su alamayacak bölgeler şöyle;
Üsküdar: Aziz Mahmut Hüdayi, Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Kuleli, Kuzguncuk, Küçüksu, Küplüce, Salacak, Selimiye, Sultantepe ve Valide-i Atik Mahalleleri.
Beykoz: Göztepe Mahallesi ile Göksu Mahallesi'nin bir kısmı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Flaş! İstanbul'da özel okulda yangın çıktı!
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde özel okulda yangın çıktı.
AYM, BTK'nın erişim engelleme yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, BTK'nın erişim engelleme yetkisini iptal etti.
24 kişinin can verdiği kaza ile ilgili gelişme
Muğla'da 24 kişinin can verdiği kaza ile ilgili gelişme yaşandı.