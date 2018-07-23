İstanbullulara kötü haber! 24 saat su yok!
Silahtarağa Karayolu Tüneli” nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.
Su Alamayacak Bölgeler:
Tarih: 24 Temmuz - 25 Temmuz
Gaziosmanpaşa İlçesi:
Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri
Eyüpsultan İlçesi:
Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri
Bayrampaşa İlçesi:
Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri’nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi’nin bir kısmı
Sultangazi İlçesi:
Yunusemre, 75.Yıl ve Zübeyde Hanım Mahalleleri
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