Müjde! Yeni metro hattı açılıyor!
İstanbul'da açıladağı gün iple çekilen Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattı için müjdeli haber geldi. Metro hattı, 15 Aralık'ta açılıyor.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Twitter'dan "Sn Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 15 Aralık Cuma Saat 15.00’te Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu açılıyor. Tüm İstanbulluları Üsküdar Meydanı’na bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
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