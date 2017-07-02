İstanbullulara müjde! Yağmur geliyor!
Son yılların en sıcak yazını geçiren İstanbullulara müjdeli haber geldi.
Cuma ve cumartesi günleri en sıcak 2 günü geçiren İstanbul'da bugün sıcaklık birkaç derece de olsa daha düşük ölçüldü. Bazı semtlerde 35'i bulan ancak kent genelinde 30 derece civarında seyreden sıcaklıklarda da İstanbullular, sahillerde kalmaya ve sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.
39.2 İLE EN SICAK İLÇE BAKIRKÖY
Meteorolojik ölçüm istasyonlarından derlenen bilgilere göre, cuma günü 39.2 dereceyle Bakırköy, İstanbul'un en sıcak semti oldu. Bu sıcaklık 2007 Haziran'ında ölçülüp arşivlere giren 40.2 derecelik rekordan sadece 1 derece geride kaldı.
HEM KUZEY RÜZGARI HEM YAĞMUR
Son haftayı, her gün tırmanan sıcaklıklarla geçirip sonunda sıcaklık rekorunun kapısına dayanan İstanbul, kuzey rüzgarlarıyla serinleyecek. Meteorolojik tahmin istasyonlarından derlenen bilgilere göre, pazartesi akşam saatlerinden itibaren önce Edirne, sonra da Kırklareli'nde oldukça etkili yağmur bekleniyor.
Trakya'daki kadar etkili olmasa da salı sabahından itibaren İstanbul'da da yağmur bekleniyor. Ama İstanbul'u ve çevresini asıl serinletecek etki kuzey rüzgarlarıyla gelecek.
KARADENİZ'DE FIRTINA
Karadeniz'de fırtına düzeyinde esmesi beklenen karayel rüzgarının salı günü boyunca etkili olması bekleniyor. Rüzgar ve yağmur sıcaklıklarda önemli düşüşlere yol açacak. Sıcaklığın 20 derece ve cıvarına kadar düşmesi bekleniyor.
İSTANBULLULAR DENİZE KOŞTU
Serin havanın kapısına dayandığı İstanbul'da bugün son hafta olduğu gibi yine sahiller ve gölgeler seçildi sıcağın etkisini azaltmak için. Taksim'de sıcak havadan bunalan İstanbullular gölgeden ayrılmadı. Bazıları ağaç altını tercih ederken, şemsiyeler herkes için seyyar gölge görevi gördü. Ve sahiller... Caddebostan da diğer plajlar gibi İstanbullunun denizle buluştuğu noktalardan biri oldu.
Hürriyet
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