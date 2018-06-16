İstanbullulara sağanak sürprizi!
Alınan bilgiye göre, aniden etkili olan gök gürültülü yağış, Şişli, Kağıthane, Taksim, Beşiktaş Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde etkili oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve diğer kapalı alanlara sağındı.
Yağış sebebiyle bazı bölgelerde alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafikte de yoğunluk yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
TRT
DİĞER HABERLER
İstanbul mitinglerinde 18 bin polise görev
AK Parti ve HDP'nin İstanbul'da düzenleyeceği mitinglerde 18 bin polis görev alacak.
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Antalya'da meydana gelen dolu yağışı korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Teröristlerin inine bomba yağmuru!
12 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
Yağış bir anda bastırdı, Ankara göle döndü
Başkentte aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti.
4 savcıyla terör incelemesi
Suruç'TA önceki akşam seçim çalışması sırasında yapılan saldırının ardından soruşturma başlatıldı.