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İstanbullulara sağanak sürprizi!

İstanbullulara sağanak sürprizi!.27078
  • Giriş : 16.06.2018 / 21:19:00

İstanbul'da saat 19.30'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

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Büyüyen Beşik

Alınan bilgiye göre, aniden etkili olan gök gürültülü yağış, Şişli, Kağıthane, Taksim, Beşiktaş Sarıyer ve Kağıthane başta olmak üzere kentin birçok bölgesinde etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ve diğer kapalı alanlara sağındı.

Yağış sebebiyle bazı bölgelerde alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, görüş mesafesinin düşmesi sonucu trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da bu akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

TRT

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