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İstanbullulara yağış müjdesi!

İstanbullulara yağış müjdesi!.24277
  • Giriş : 03.07.2017 / 10:03:00

Sıcaktan bunalan İstanbullulara Meteoroloji'den iyi haber geldi.

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı illerde kamu çalışanlarına izin verilmesine kadar giden tehlikeli sıcaklar yerini yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbullulara güzel haberi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Marmara parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile gece saatlerinden sonra İstanbul,Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C
Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 39°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ÇORUM °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

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