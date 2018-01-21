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İşte 72 uçağın anlamı!

İşte 72 uçağın anlamı!.18652
  • Giriş : 21.01.2018 / 08:46:00
  • Güncelleme : 21.01.2018 / 08:46:26

Afrin'de terör mevzilerini vurmak için havalanan 72 uçağın anlamı ortaya çıktı.

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Dün çeşitli üslerden kalkan ve operasyona katılan 72 uçak 108 PKK, PYD hedefini vurdu. Harekata katılan uçak sayısı Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nı akıllara getirdi.

Habertürk'ün haberine göre 24 Ağustos 2016'da başlayan ve 7 ay 5 gün sonra yani 29 Mart 2017'de tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nda 72 şehit vermiştik. 20 Ocak 2017 itibarıyla başlatılan ve Zeytin Dalı adı verilen harekatın ilk gününde havalanan 72 uçak, Fırat Kalkanı'nda şehit olan 72 Mehmetçik'e bir anlamda saygı duruşu oldu.

'YAKIN TARİHTE BENZERİ GÖRÜLMEDİ'

Öte yandan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da operasyona katılan uçak sayısına dikkat çekti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ağar, "Afrin karasalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi. En son 2007’de Irak’ın kuzeyine yapılan harekata 50 uçak katılmıştı. 113 hedefin % 95.57 bir isabetle 108’inin vurulması ise bir rekor. Dünyada benzeri yok" dedi.

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